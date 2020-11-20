ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا برئيس البرازيل

أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس البرازيل جايير بولسونارو. وتم خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة غداً.



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