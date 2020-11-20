القبض على 4 مخالفين تورطوا بجرائم سرقة المصوغات الذهبية

صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية (رجلين وامرأتين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث)، ثبت تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة المصوغات الذهبية من متاجر بيع الذهب، في عدد من مناطق المملكة. وتم ضبط بمقر إقامتهم 304.9 جرامات ، ومبلغ 15.500 ريال، وقدر إجمالي المبالغ التي استولوا عليها في مسروقاتهم بنحو 200 ألف ريال، و جرى إيقافهم جميعاً ،واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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