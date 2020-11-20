شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تعالج قرابة 24 ألف هكتارًا جراد صحراوي في 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

كشفت نتائج أعمال استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي التي نفذتها فرق الوزارة خلال الفترة من 15-19 نوفمبر الجاري في المناطق المهددة بالغزو وهي: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، نجران، حائل، وتبوك، عن توقعات بغزو قادم من اليمن نحو المناطق الجنوبية ومن ثم نحو الوسطى والشمالية بسبب تيارات الرياح السائدة من الجنوب نحو الشمال، وكذلك توقعات بغزو لأسراب الجراد الصحراوي المتزامن مع المنخفض الجوي ما بين رابغ واملج، والقادمة من شرق افريقيا، فيما توقعت الجهود أن يكون التأثير على المدينة المنورة وتبوك وشمال مكة المكرمة وربما يتوغل الغزو نحو الوسطى والشمالية.

وكشفت الوزارة أن الفرق الميدانية، أكملت خلال الفترة المذكورة اكتشاف ومعالجة 23,620 هكتارًا من الجراد الصحراوي في 3 مناطق شملت: مسح 21970 هكتارًا، ومعالجة نحو 1650 هكتارًا، وذلك في الرياض، وعسير، والقصيم، وأن إجمالي التقارير الصادرة بلغت 88 تقريراً توزعت في المناطق المستهدفة، فيما بلغت عدد الأسراب 7 منها 3 أسراب في الرياض، ومثلها في منطقة عسير، وعدد واحد بمنطقة القصيم