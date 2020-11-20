تويتر يرد على تهديد المافيا التركية لزعيم المعارضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يحذف تغريدة لزعيم المافيا التركية، هدد فيها زعيم المعارضة التركية بعد انتقاد الأخير للرئيس التركي.

حذف التغريدة، اليوم الجمعة، جاء إثر تهديد زعيم المافيا في تركيا، علاء الدين جاقجي، زعيم المعارضة، كمال قليجدار أوغلو، لانتقاد الأخير نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة أنه "في ظل صمت النظام الحاكم على هذه الفضيحة التي كانت حديث الدولة منذ عدة أيام، حجب موقع تويتر خطاب التهديد الذي نشره جاقجي، الأربعاء الماضي.

وأدى انتقاد قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري للإصلاحات القضائية التي تعتزم الحكومة إجراءها، إلى تلقيه تهديدات من جاقجي، الموالي لحزب الحركة القومية، حليف أردوغان، بعد أن أفرج عن الأخير قبل أشهر ضمن عفو جزئي بسبب كورونا.

وأفرجت السلطات التركية عن جاقجي في أبريل/نيسان الماضي، بعد أن أمضى 16 عاماً في السجون، بتهم ترؤسه شبكة جرائم منظمة، وذلك في تعديلات دستورية جاءت للتخفيف عن السجون، بسبب انتشار الفيروس.

وتزعم حكومة أردوغان سعيها لإجراء إصلاحات قضائية، ما دفع قليجدار أوغلو، الثلاثاء، لمطالبة الحكومة بأن تكون صادقة وإعادة الموظفين المفصولين من الخدمة.

لكن تلك الكلمات دفعت زعيم المافيا جاقجي، في اليوم التالي، بالرد عليها عبر رسالة على حسابه بموقع تويتر، مكتوبة بخط يده، استخدم فيها كلمات غير لائقة بحق قليجدار أوغلو، منها "كن عاقلا".

الواقعة أثارت حفيظة المعارضة في تركيا التي هبت للتعبير عن دعمها لقليجدار أوغلو، وانتقدت صمت النظام الحاكم حيال تلك التجاوزات، وفسر مراقبون هذا الصمت بتأييد أردوغان لما يحدث على الساحة السياسية.