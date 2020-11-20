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2020-11-20 عصابة سرقة المركبات والسطو على المنازل في قبضة شرطة مكة متابعات الخليج 365 - واس ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا في جرائم سرقة ونشل.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (مواطنين اثنين في العقد الرابع ووافد من الجنسية اليمنية في العقد الثالث مخالف لنظام أمن الحدود)، إثر تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت في سرقة ما تحتويه المركبات والنشل وسرقة المنازل؛ وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة .



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