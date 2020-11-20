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افتتاح المرحله الأولى لمشروع جسر طريق الملك خالد بأحد رفيدة قريبًا
مع تقاطعي الصوامع والمدينة العسكرية
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة
أعلنت بلدية محافظة أحد رفيدة، عبر موقعها الرسمي، عن البدء التمهيدي لافتتاح المرحلة الأولى لمشروع جسر طريق الملك خالد مع تقاطعي الصوامع والمدينة العسكرية.
وضاعفت البلدية جهودها لإنجاز وافتتاح المشروع الذي يبلغ طوله 1300 متر، ويعتبر من المشاريع العملاقة والحيوية في المنطقة، والذي تم إبرام عقده وتنفيذه مع شركة صينوبك إنترناشيونال بتروليوم سيرفس كوربوريشن بملغ 93.965.961 ريالًا، ومدة العمل فيه قرابة 720 يومًا.
ويعكس هذا المشروع واجهة حضارية للمدينة على أهم الطرق الدولية والحيوية بالمنطقة ويمتاز بتنظيم الحركة المرورية لسالكي الطريق الدولي، بالإضافة إلى أنه يخدم الجوانب الاستثمارية والسياحية والأمنية في المدينة، ومن مميزات هذا الجسر أنه يمكّن القادمين من محافظة خميس مشيط ومحافظة سراة عبيدة من استخدام الجسر بشكلٍ أسهل ومرن مع مراعاته للأنظمة المرورية.
ويحتوي المشروع على عدد 2 ميادين حضارية وجمالية لتسهيل مداخل ومخارج الحركة المرورية، ويجعلها أكثر انسيابية من حيث حركة الدوران تحت الجسر لمستخدمي وسالكي طريق صوامع الغلال ومدخل المدينة العسكرية بشكل انسيابي، ويراعي كثافة الحركة المرورية بشكل منتظم.
ويشمل المشروع ترحيل بعض خطوط الخدمات مثل المياه والهاتف والكهرباء التي تعترض إنشاء المشروع، كما يشمل المشروع أيضًا أعمال إنارة وتصريفًا لمياه الأمطار والسيول والأرصفة واللوحات الإرشادية وبعض الديكورات الجمالية المعمولة بالشكل الهندسي.
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