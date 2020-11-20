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فيديو.. هكذا احتفى مركز اعتدال بـ اليوم العالمي للطفل
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال) مقطع فيديو لمشاركة أبناء وأقارب منسوبي المركز أطفال العالم الاحتفال بيومهم.
وقال مركز اعتدال عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن هذا يأتي بمناسبة اليوم العالمي للطفل.
ويعمل مركز اعتدال على تعزيز ثقة الشعوب والحكومات في مواجهة أعداء الحياة، ومكافحة الفكر المتطرف، ونشر مبادئ التسامح والاعتدال والتأكيد على فرص السلام العالمية عبر برمجيات مبتكرة كليًّا قادرة على رصد وتصنيف وتحليل أي محتوى متطرف في غضون 6 ثوانٍ فقط من ظهوره على شبكة الإنترنت، وبمستوى غير مسبوق عالميًّا من الدقة- يتعدى 80%- مما يتيح آفاقًا جديدة في مجال مكافحة الأنشطة المتطرفة في المجال الرقمي.
كما يعمل في مركز اعتدال نخبة من الباحثين والمتخصصين الذين يقومون بالتحليل المتقدم للمعلومات، بالإضافة إلى امتلاك الدراية والخبرة والفهم الدقيق للجماعات المتطرفة وخصائصها الفكرية والثقافية ومحدداتها الاجتماعية والسياسية.
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