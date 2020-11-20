شكرا لقرائتكم خبر عن سكاكا: لجنة تصحيح مساكن العمّال تُزيل 11 مبنى مخالفاً للاشتراطات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بمتابعة وتوجيه من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، شرعت اللجان الميدانية لمتابعة مساكن العمال بمدينة سكاكا أمس (الخميس)، في إزالة المباني المخالفة للاشتراطات الصحية، وإزالة 11 مبنى، من خلال اللجان التابعة لأمانة المنطقة التي تعمل على معالجة وضع التكدس في مساكن العمال ومتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية للمساكن للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد المتحدث باسم إمارة منطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان، أنه ستتم إزالة دفعة أخرى اليوم (الجمعة)، مشيرا إلى عدم تهاون اللجان في تطبيق الأنظمة والتعليمات على جميع المباني المخالفة للاشتراطات.

وأوضح أن اللجان الميدانية لمساكن العمال بمدينة سكاكا وجّهت في وقت سابق إنذارات نهائية لملاك 40 مبنى سكنيا لتصحيح أوضاعهم ومعالجة المخالفات التي تم رصدها بعد أن تم إعطاؤهم المهلة الكافية لتصحيح أوضاعهم، وتم وضع ملصقات بالإشعارات الموجهة للملاك على المباني المشار إليها بواسطة اللجان الميدانية التابعة للأمانة.

وكانت اللجنة الرئيسية لمساكن العمال بإمارة منطقة الجوف قد باشرت أعمالها الميدانية منذ صدور التوجيهات الكريمة بذلك، وأخلت أكثر من 40 مبنى سكنيا كمرحلة أولى، وأحيلت بيانات هذه المباني إلى الأمانة لمعالجة وضعها ومدى نظاميتها، وتم تشكيل لجان ميدانية من الأمانة وقامت بإعداد التقارير اللازمة عن وضع هذه المباني وتحديد مخالفات أنظمة واشتراطات البناء.