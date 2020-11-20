شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة العاصمة المقدسة: رابط إلكتروني لطلبات الكهرباء للمنازل دون صكوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تعتزم أمانة العاصمة المقدسة تخصيص رابط إلكتروني للتقديم على إدخال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يمتلك أصحابها صكوكا شرعية.

وقال لـ«الخليج 365» المتحدث باسم الأمانة رعد بن محمد الشريف إنه يجري استكمال الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة ذات العلاقة لإنشاء رابط التقديم للمستفيدين من الخدمة قريبا، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك مراجعة من قبل مقدم الطلب توافقا مع التحول الرقمي، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية.

يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة قد وضعت عددا من الضوابط والشروط بعد صدور الموافقة على السماح بإدخال التيار الكهربائي، منها ألا يكون لمقدم الطلب وحدة سكنية سُجل صكها باسمه، وألا يوجد عداد كهرباء سكني مسجل باسم مقدم الطلب وقت تقديم طلبه أو خلال الـ12 شهرا السابقة، وقيام الإدارة العامة للتقنية الرقمية بالتنسيق مع فرع وزارة العدل بمنطقة مكة المكرمة ومدير القطاع الغربي لإنشاء نافذه الكترونية أو ربط إلكتروني بخصوص استيفاء المعلومات المطلوبة، ويتم تقديم الطلبات عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة، على أن يراعى في الطلب أن يكون الموقع داخل النطاق العمراني وضمن حدود التنمية، وألا يكون المبنى قد أُنشئ بعد تاريخ الأمر السامي، ويقوم المكتب الهندسي بعمل كروكي مساحي للموقع المراد إيصال الكهرباء إليه، وإرسال الطلب حسب النموذج المعتمد إلى الإدارات المختصة.

كما تضمنت الضوابط أن تتولى إدارة اشتراطات البناء وإدارة الأراضي والمساحة المصادقة على نموذج طلب إيصال الخدمة وإبداء الرأي حسب ما يحمله الدليل، بعد مصادقة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات والبلدية، واعتماده في برنامج «سبيل» الإلكتروني.