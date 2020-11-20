السعودية | ولي العهد السعودي يهاتف رئيس البرازيل حول قمة العشرين

شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يهاتف رئيس البرازيل حول قمة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، الجمعة، بالرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة، السبت

ويجتمع وزراء ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، الجمعة، ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻘﻤﺔ المجموعة التي تبدأ السبت ولمدة يومين. وكذلك يعمل الوزراء على تحضير البيان الختامي للقمة.

وكان وزراء مالية مجموعة العشرين توصلوا في اجتماعاتهم هذا العام إلى إطار عمل هو الأول من نوعه لتخفيف آثار جائحة كورونا على الدول الأكثر فقراً، عبر إعادة هيكلة ديونها أو تسهيل مدفوعات خدمة هذه الديون لتجنيبها إعلان الإفلاس.