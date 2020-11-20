، كليات الأفلاج تنظم دورة عن "التسويق الإلكتروني وصناعة المحتوى" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور 34 طالبًا من أقسام مختلفة

نظمت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، ممثلةً في قسم النشاط الطلابي؛ دورةً تدريبيةً بعنوان "التسويق الإلكتروني وصناعة المحتوى"، حضرها 34 طالبًا من مختلف الأقسام.

وتهدف الدورة التي قدمها أستاذ إدارة الأعمال المشارك بقسم إدارة الأعمال الدكتور فؤاد محمد الحمدي، إلى إكساب المتدربين بعض المعارف والمهارات ذات الصلة بموضوع يعدّ من الموضوعات الحيوية في عالمنا المعاصر، ألا وهو موضوع التسويق الإلكتروني وصناعة المحتوى، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها منظمات الأعمال وتحول أغلب هذه المنظمات للتجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني.

وأشار المحاضر خلال الدورة التدريبية إلى أن التجارة الإلكترونية وما صاحبها من مفاهيم مثل التسويق الإلكتروني والتسويق الرقمي، هي لغة العصر وجواز المرور لعدد كبير من السلع والخدمات التي تقدمها المنظمات للعبور إلى الأسواق المحلية أو العالمية.

كما تطرقت الدورة إلى موضوع التسويق بالمحتوى الذي يعد من أكثر الوسائل التسويقية الأسرع انتشارًا من قبل العملاء، وزيادة مستوى تفاعلهم في المنصات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، وأصبح العالم من حولنا يقضون معظم أوقاتهم في التجول بين المنصات الإلكترونية؛ حيث زادت نسبة التسويق بالمحتوى بمقدار 60% عن التسويق التقليدي.

كما تناولت محاور الدورة توضيح الفرق بين التسويق التقليدي والتسويق الإلكتروني، ومزايا وتحديات التسويق الإلكتروني، واستراتيجيات التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم التطرق للتسويق الإلكتروني الناجح، والتسويق بالمحتوى، والتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التسويق عبر محركات البحث، والتسويق عبر الفيديو والموشن جرافيك، وخطوات إعداد خطة التسويق الإلكتروني، وصناعة المحتوى لمواقع التواصل الاجتماعي خطوة بخطوة.

وفي نهاية الدورة فُتح باب النقاش أمام الحاضرين لإثراء الدورة والإجابة عن أسئلة واستفسارات المشاركين.