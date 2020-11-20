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نجحت 5 مراكز صحية بالمملكة، في إثبات جدارتها بتحقيق أفضل الخدمات للمستفيدين، بعد أن حصلت على أعلى تقييم في تقرير الزائر السري لوزارة الصحة، حيث حصل مركز صحي ليه التابع لصحة الطائف على المركز الخامس بنسبة ٨٩.٧٪.
وأوضح المساعد للصحة العامة بصحة الطائف خالد الثبيتي، أن تميز مركز صحي ليه جاء نتيجة جهود متكاملة للعاملين فيه.
وعبر "الثبيتي" عن عظيم شكره وتقديره لإنجازات أبطال صحة الطائف وكل من أسهم في هذا النجاح على ما تحقق من إنجاز مشهود على مستوى المملكة، وحث الجميع على بذل مزيد من الجهد لتقديم خدمة أفضل للمريض والمراجع، مؤكدًا أن الطموح أعلى وأكبر، وأن همم أبطال صحة الطائف قادرة على صناعة النجاح والتميز.
20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442 06:25 PM
"الثبيتي": همم أبطال صحة الطائف قادرة على صناعة النجاح والتميز"المتسوق السري" يكشف أفضل 5 مراكز صحية ارتقت بتقديم الخدمة للمرضى
نجحت 5 مراكز صحية بالمملكة، في إثبات جدارتها بتحقيق أفضل الخدمات للمستفيدين، بعد أن حصلت على أعلى تقييم في تقرير الزائر السري لوزارة الصحة، حيث حصل مركز صحي ليه التابع لصحة الطائف على المركز الخامس بنسبة ٨٩.٧٪.
وأوضح المساعد للصحة العامة بصحة الطائف خالد الثبيتي، أن تميز مركز صحي ليه جاء نتيجة جهود متكاملة للعاملين فيه.
وعبر "الثبيتي" عن عظيم شكره وتقديره لإنجازات أبطال صحة الطائف وكل من أسهم في هذا النجاح على ما تحقق من إنجاز مشهود على مستوى المملكة، وحث الجميع على بذل مزيد من الجهد لتقديم خدمة أفضل للمريض والمراجع، مؤكدًا أن الطموح أعلى وأكبر، وأن همم أبطال صحة الطائف قادرة على صناعة النجاح والتميز.
، "المتسوق السري" يكشف أفضل 5 مراكز صحية ارتقت بتقديم الخدمة للمرضى ،
المصدر : الخليج 365
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