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2020-11-20 ولي العهد يبحث هاتفيًّا مع رئيس البرازيل تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين تستضيفها المملكة غدًا افتراضيًّا متابعات الخليج 365 - واس أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً ، اليوم، بفخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

وتم خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة غداً.



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