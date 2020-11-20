التدريب التقني تبدأ استقبال طلبات القبول بمرحلة الدبلوم الأحد المقبل

2020-11-20

متابعات الخليج 365 - سلمان آل مقرح - أبها

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ( TVTC) عن البدء في استقبال طلبات الراغبين الالتحاق في برامجها التدريبية للفصل التدريبي الثاني للعام الجاري 1441- 1442هـ لمسار الدبلوم الصباحي والمسائي بكافة الكليات التقنية للبنين والبنات بكافة مناطق ومحافظات المملكة من يوم الأحد 7 ربيع الثاني للعام 1442 وحتى يوم الثلاثاء 16 ربيع الثاني من العام الجاري، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية التي أعدتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط (هنا).

صحة المعلومات:

ودعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الراغبين في الالتحاق بالكليات إلى ضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آليًا في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، حيث ستكون استكمال الإجراءات للمرشحين بالكليات وستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، الذين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.

شروط القبول:

وحددت المؤسسة العديد من الشروط الواجب توافرها للقبول ومنها: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويجوز قبول غير السعوديين وفقًا للتعليمات المنظمة، وألا يكون لدى المتقدم شهادة تدريب تقنية أو فنية أو مهنية سابقة تعادل أو تفوق مستوى الشهادة المتقدم عليها، وأن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو دبلوم الشهادات الثانوية، وألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة، ويستثنى من ذلك الموفد والمبتعث والملتحق بالدبلوم. وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون لائقًا طبيًا بما يتناسب مع التخصص المتقدم له، وأن يكون متفرغًا كليًا للتدريب، ويتم قبول الموظف الموفد من قبل المؤسسة بالتنسيق مع الكلية مباشرة (بعد صدور قرار الابتعاث والإيفاد) وإحاطة الإدارة العامة لخدمات المتدربين بذلك.

كما أنه يجوز قبول الموفدين أو المبتعثين من القطاع العام أو الخاص شريطة حصوله على موافقة مرجعه للتدريب.

التخصصات التقنية والمهنية:

وتدرب المؤسسة على العديد من التخصصات والبرامج التي يحتاجها سوق العمل ومنها صيانة الطائرات وتقنية الحاسب الآلي والتقنية الكهربائية والتقنية الإلكترونية والتقنية الميكانيكية والطاقة المتجددة والأمن السيبراني والتقنية الخاصة والتقنية الإدارية والإنتاج والسيارات والتقنية المدنية والمعمارية والمساحة وسلامة الأغذية والتبريد والتكييف التزين النسائي والخياطة وغيرها من التخصصات.

