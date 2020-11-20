الصين: السعودية حققت نتائج إيجابية ملموسة بمجالات اللقاح والاقتصاد الكلي

2020-11-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي زاد يي، إن العالم يعلق آمالًا كبيرة على مجموعة العشرين، بقيادة السعودية في مواجهة جائحة “كورونا”.

وأشار إلى أن الرياض حققت نتائج إيجابية ملموسة بمجالات اللقاح وسياسات الاقتصاد الكلي، والتعامل مع ديون الدول النامية والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

وقال إن القمة الاستثنائية التي عُقِدت في مارس الماضي لقادة المجموعة، بطلب من السعودية، عززت ثقة دول العالم في اتجاه مكافحة الجائحة “ما يؤكد صواب ما أشار إليه الرئيس الصيني شي جينبينغ في القمة الاستثنائية، من أن مصالح دول العالم تترابط، والبشرية تشارك في مستقبل واحد”.

وأضاف: “الفيروس لا يعرف الحدود، ولا يميز بين الأعراق؛ فلا نستطيع هزيمته إلا بالجهود المتضافرة”.

وقال الوزير الصيني في حوار أجرته معه “الشرق الأوسط” إن المجتمع الدولي يتابع بكل اهتمام قمة الرياض، آملًا في أن تبعث رسالة إيجابية، وتتوصل إلى رؤية عملية للتعاون الدولي في مواجهة “كورونا”، مع إعادة التفكير المعمق في أوجه القصور التي كشفتها الجائحة بمنظومة الحوكمة العالمية.

ونفى يي اتهام بلاده بعدم الشفافية في موضوع فيروس “كورونا”، منوّهًا بأن البحوث والأدلة أثبتت عكس ذلك.

