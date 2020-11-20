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إغاثي الملك سلمان يوقع اتفاقية لتوزيع 5 آلاف طن تمور في اليمن
يستفيد منها 3 ملايين و750 ألف شخص
متابعات الخليج 365 - واس
وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية تعاون مشتركة لتنفيذ مشروع توزيع 5,000 طن من التمور في 12 محافظة يمنية.
وقد وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز عبر الاتصال المرئي بمقر المركز في الرياض.
وسيتم بموجب الاتفاقية توزيع التمور في محافظات: أبين، والحديدة، وعمران، والبيضاء، والضالع، ومأرب، وشبوة، وتعز، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، وعدن، يستفيد منها 3 ملايين و750 ألف شخص .
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز فيما يتصل بالأمن الغذائي في اليمن والدول ذات الاحتياج.
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