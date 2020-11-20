- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تنبيه لمستخدمي طريق المدينة المنورة – شجوى – العلاء بسبب الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تنبيه لمستخدمي طريق المدينة المنورة – شجوى – العلاء بسبب الأمطار
يجب أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
وجهت القوات الخاصة لأمن الطريق تنبيهًا لمستخدمي طريق المدينة المنورة- شجوى- العلاء بسبب الأمطار.
وقال الحساب الرسمي لأمن الطرق على موقع تويتر، اليوم الجمعة: يرجى من مستخدمي الطريق أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرًا لوجود أمطار متوسطة ومنقولة في بعض المواقع.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقتي تبوك والمدينة المنورة، تشمل السواحل منها تمتد إلى مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، كذلك على شمال منطقة مكة المكرمة تشمل سواحلها في حين تستمر الرياح الجنوبية النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشمال المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه لمستخدمي طريق المدينة المنورة – شجوى – العلاء بسبب الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.