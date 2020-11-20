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القبض على تشكيل عصابي نفذ 25 جريمة سرقة ذهب في 7 مناطق
تم إيقاف المضبوطين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاههم
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكنت الجهات المختصة في شرطة الرياض من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 4 مخالفين لنظام أمن الحدود، ثبت تورطهم في عدد من الجرائم.
وبحسب فيديو سناب الداخلية، تمثلت الجرائم في سرقة مصوغات ذهبية من متاجر الذهب بعد مشاغلة العاملين فيها، حيث ضُبط بمقر إقامتهم في حي المنصورة وسط الرياض قرابة 305 جرامات تقدر قيمته بـ61 ألف ريال بالإضافة إلى سلام ناري (مسدس).
وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر المقبوض عليهم بارتكاب 25 حادثة سرقة بذات النمط في 7 مناطق بالمملكة منها الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وحائل والقصيم وجازان.
وتم إيقاف المضبوطين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاههم.
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