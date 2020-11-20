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تحديث خرائط قوقل Google Maps الجديد يجلب مميزات مدهشة
يساعدك في التركيز على الطريق بشكل أكبر
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
طورت خرائط قوقل من خدماتها بحيث تتيح للمستخدمين إمكانية الرد على المكالمات الواردة إليهم وإرسال الرسائل النصية وأيضًا تشغيل الموسيقى من داخل التطبيق نفسه.
وبحسب موقع cnet التكنولوجي، فقد تم طرح التحديث الجديد على هواتف أندرويد، وهو يتيح للمستخدم التركيز على الطريق بينما يقوم التطبيق بإجراء مكالمات واستقبالها وإرسال الرسائل النصية والاستماع إليها والتحكم في موسيقاك باستخدام صوتك فقط ودون الحاجة إلى رفع يديك عن عجلة القيادة أو إبعاد عينيك عن الطريق.
وسوف ينبهك المساعد إلى المكالمة الواردة على سبيل المثال سيقول: اتصال وارد من زوجتك.. هل تريد الرد؟ ويمكنك بعد ذلك الإجابة بنعم أو لا وفقًا لإمكانية وقتك.
كما يمكنك كذلك تشغيل الوسائط من خدمات البث مثل منصة يوتيوب أو أو سبوتيفاي على سبيل المثال كما يمكنك تقديم الطلبات حسب النوع أو الألبومات أو القول ببساطة: قم بتشغيل بعض الموسيقى.
كيفية استخدام التحديث الجديد من خرائط قوقل؟
للبدء باستخدام التحديث الجديد، افتح تطبيق خرائط قوقل على هاتف أندرويد وابدأ في التنقل إلى الوجهة، ثم اضغط على النافذة المنبثقة للبدء، ثم اختر وضع القيادة Driving mode.
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