شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ4 مخالفين يمنيين سرقوا مصوغات ذهبية بـ200 ألف ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صَرّح مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على أربعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية (رجلين وامرأتين، تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث)، ثبت تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة المصوغات الذهبية من متاجر بيع الذهب، في عدد من مناطق المملكة، وقد ضبط بمقر إقامتهم (304.9) غرام، ومبلغ (15.500) ريال، وقدر إجمالي المبالغ التي استولوا عليها في مسروقاتهم بنحو 200.000 ريال، وجرى إيقافهم جميعاً، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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