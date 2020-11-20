شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 286 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتعافي 448 حالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 286 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم رصد تعافي 448 حالة إضافية، و16 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 354.813 حالة، من بينها 6664 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 793 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 342.404 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5745 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من كورونا في المملكة لتصل إلى 96.5%، فيما انخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 1.87%، في حين بلغت نسبة الوفيات 1.6%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (76)، حائل (30)، المدينة المنورة (28)، الدمام (15)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (89)، الدمام (44)، مكة المكرمة (38)، الهفوف (28)، القطيف (23)، المدينة المنورة (17)، المبرز (17)، جدة (16).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.