محمد بن مسعود - الدمام - صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الملازم سعد بن عثمان المنبهي إلى رتبة "ملازم أول". وقلّد مساعد قائد قطاع حرس الحدود بالقنفذة بمنطقة مكة المكرمة، العميد البحري مثيب العلياني، "المنبهي" رتبته الجديدة، بحضور العقيد خالد علي الشهري والعقيد مبارك ربيعان القحطاني. وأعرب "المنبهي" عن شكره وامتنانه لولاة الأمر؛ مُبديًّا اعتزازه بهذه الثقة، واعتبر أن هذه الترقية حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل خدمة الدين والوطن. 20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442 05:56 PM تقليد "المنبهي" إلى رتبة "ملازم أول" تقليد "المنبهي" إلى رتبة "ملازم أول" صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الملازم سعد بن عثمان المنبهي إلى رتبة "ملازم أول". وقلّد مساعد قائد قطاع حرس الحدود بالقنفذة بمنطقة مكة المكرمة، العميد البحري مثيب العلياني، "المنبهي" رتبته الجديدة، بحضور العقيد خالد علي الشهري والعقيد مبارك ربيعان القحطاني. وأعرب "المنبهي" عن شكره وامتنانه لولاة الأمر؛ مُبديًّا اعتزازه بهذه الثقة، واعتبر أن هذه الترقية حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل خدمة الدين والوطن. الكلمات المفتاحية ، تقليد "المنبهي" إلى رتبة "ملازم أول" ،

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