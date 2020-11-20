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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، جايير بولسونارو.
وشهد الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتنسيق الجهود المبذولة، ضمن أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة غداً.
20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442 05:55 PM
استعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدينولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية البرازيل
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، جايير بولسونارو.
وشهد الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتنسيق الجهود المبذولة، ضمن أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة غداً.
، ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية البرازيل ،
المصدر : الخليج 365
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