، بتعاون بريطاني.. تجمع طبي عن "مستجدات صحة الطفل" يتهيأ بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - ينطلق أول ديسمبر ويستمر 5 أيام.. 25 ورشة وجلسة علمية ومؤتمر تمريض

يبحث تجمع طبي دعا إليه قسم الأطفال بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، بالتعاون مع الكلية الملكية البريطانية، في الأول من ديسمبر القادم ولمدة ٥ أيام مستجدات صحة الطفل، وذلك من خلال المؤتمر العلمي الافتراضي الثالث لصحة الطفل ٢٠٢٠.

مشاركة محلية وعالمية

وأكد رئيس المؤتمر، البروفيسور عبدالمعين بن عيد الأغا، أستاذ أمراض الأطفال والغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، أنّ المؤتمر يناقش (عن بعد) كل ما يتعلق بصحة الأطفال، من خلال أبحاث عديدة لنخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين محليًا وعالميًا.

تطوّر البحث العلمي

وذكر "الأغا"، أنّ المؤتمر السعودي العلمي الثالث للأطفال وصحة الطفل، يسعى لتبادل التجارب وإثراء المحتوى العلمي والخبرات المهنية والبحثية، وتُعد مثل هذه المؤتمرات العلمية ركيزة مهمة لما من شأنه تطوّر البحث العلمي، والتي تساهم في تقدمه ونشره لكل المهتمين في هذا المجال وفق أسس علمية ومنهجية واضحة.

ورش عمل مخصصة

ولفت إلى أن المؤتمر سيطرح العديد من المواضيع الطبية المهمة والحديثة، تلك المعلومات التي تهم كل مَن ينتسبون لمجال طب الأطفال، وأولئك الذين يهتمون بالاطلاّع على كل جديد وحديث في ذات المجال، كما أن المؤتمر السعودي العلمي الثالث للأطفال وصحة الطفل، لم يكن موجهاً فقط لفئة معينة من مقدمي الرعاية الصحية، إذ إن التركيز على الجميع، فهناك ورش عمل مخصصة وعملية مميزة وثرية بأحدث الأساليب التعليمية للتمريض، التثقيف الصحي، التغذية العلاجية، متدربي البورد السعودي وللطلاب وأطباء الامتياز.

٥٠ مشاركاً ومتحدثًا

وأوضح"الأغا"، أنه يشارك في المؤتمر العديد من المتخصصين والباحثين والذي يتجاوز عددهم ٥٠ مشاركًا بين متحدث ورئيس جلسة عملية، وسيكون هناك 20 جلسة علمية، و5 ورش عملية، ومؤتمر للتمريض مصاحب للفعاليات، وقد تم استقبال مجموعة من الأبحاث وصل عددها 45 بحثاً.



أبرز الموضوعات المطروحة

وكشف عن أبرز الموضوعات المطروحة والتي تشمل، علم أمراض الأطفال، طب الرئة، أمراض الدم، الأورام، الحساسية، طب حديثي الولادة، أمراض القلب، الأمراض العصبية، الغدد الصماء، أمراض الكلى، علم النفس، أمراض الجهاز الهضمي ، والتغذية الصحية السليمة، والتبول الليلي اللاإرادي لدى الأطفال، وهي من المشاكل المسبّبة للإحراج والقلق، والتوحد لدى الأطفال، وحساسيّة الصدر أو الربو، والرضاعة الطبيعية، والعنف وإيذاء الأطفال، وقصر القامة عند الأطفال، ومرض الذئبة، وغيرها من المواضيع.



وأشار "الأغا" إلى أن المؤتمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية بـ 28 ساعة علمية للمؤتمر و8 ساعات لورش العمل.