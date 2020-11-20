، "تويتر": ندرس إضافة زر "لم يعجبني" ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشف مسؤول في شركة "تويتر" عن دراستهم إضافة خاصية جديدة على "تويتر"، بإتاحة خيار "لم يعجبني" (dislike)، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بعض المسؤولين في الشركة غير متحمسين لهذا الخيار.

وقال المدير بـ "تويتر" كاي فون بيكبور؛ "إن إضافة التصويت السلبي أو خاصية (لم يعجبني) ليست من أولويات المنصة، لكن لن أقول إننا لا ندرس الأمر؛ بل بدأنا بدراسته".

يأتي ذلك بعد أن تلقت الشركة كثيراً من الانتقادات على عدم إتاحتها خيار زر "لم يعجبني"، في الوقت الذي ترى الشركة أن هذا الخيار ليس حلاً للقضاء على المعلومات الكاذبة والشائعات.تويتر لم يعجبني