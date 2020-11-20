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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الجمعة، نقل بطولة كأس السوبر الإفريقية لكرة القدم إلى القاهرة بدلًا من العاصمة القطرية الدوحة، من دون الكشف عن موعدها أو الملعب الذي ستقام عليه.
وتُقام كأس السوبر الإفريقية من مباراة واحدة بين الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الفائز بلقب كأس الاتحاد وفي بلد الفريق الفائز بدوري الأبطال.
وسيتحدد الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل في 27 نوفمبر الجاري في نهائي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة.
ويلتقي الفائز بدوري الأبطال في مباراة السوبر مع نهضة بركان المغربي بطل كأس الاتحاد .
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف
20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442 05:24 PM
بدلًا من العاصمة القطرية الدوحةالاتحاد الإفريقي يقرر: نقل مباراة كأس السوبر إلى القاهرة
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الجمعة، نقل بطولة كأس السوبر الإفريقية لكرة القدم إلى القاهرة بدلًا من العاصمة القطرية الدوحة، من دون الكشف عن موعدها أو الملعب الذي ستقام عليه.
وتُقام كأس السوبر الإفريقية من مباراة واحدة بين الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الفائز بلقب كأس الاتحاد وفي بلد الفريق الفائز بدوري الأبطال.
وسيتحدد الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل في 27 نوفمبر الجاري في نهائي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة.
ويلتقي الفائز بدوري الأبطال في مباراة السوبر مع نهضة بركان المغربي بطل كأس الاتحاد .
، الاتحاد الإفريقي يقرر: نقل مباراة كأس السوبر إلى القاهرة ،
المصدر : الخليج 365
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