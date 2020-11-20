محمد بن مسعود - الدمام - تلقى محمد بن ريمان الرويلي التهاني عقب صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية للمرتبة العاشرة، على وظيفة مدير إدارة الاتصالات الإدارية بوزارة الشؤون البلدية والقروية. ودعا "أبو مشعل" الله تعالى أن تكون هذه الترقية حافزاً لمزيد من التقدم في خدمة الدين والمليك والوطن. 20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442 05:13 PM "الرويلي" للمرتبة "10" بـ"الشؤون البلدية" "الرويلي" للمرتبة "10" بـ"الشؤون البلدية" تلقى محمد بن ريمان الرويلي التهاني عقب صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية للمرتبة العاشرة، على وظيفة مدير إدارة الاتصالات الإدارية بوزارة الشؤون البلدية والقروية. ودعا "أبو مشعل" الله تعالى أن تكون هذه الترقية حافزاً لمزيد من التقدم في خدمة الدين والمليك والوطن. الكلمات المفتاحية ، "الرويلي" للمرتبة "10" بـ"الشؤون البلدية" ،

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