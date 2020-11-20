محمد بن مسعود - الدمام - 20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442 05:09 PM للتسهيل على غير الناطقين باللغة العربية للاستفادة من هذه الخدمة 31 مترجماً ومدققاً ينقلون خطبة الجمعة في الحرم بـ 5 لغات لجميع العالم 31 مترجماً ومدققاً ينقلون خطبة الجمعة في الحرم بـ 5 لغات لجميع العالم قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الترجمة والشؤون التقنية، اليوم، بترجمة خطبة الجمعة إلى خمس لغات وهي "الإنجليزية، والأردية، والفرنسية، والمالية، والفارسية"، عبر منصة "منارة الحرمين" وخمس موجات إذاعية، ويأتي ذلك منذ عودة المصلين إلى أداء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد. الكلمات المفتاحية ، 31 مترجماً ومدققاً ينقلون خطبة الجمعة في الحرم بـ 5 لغات لجميع العالم ،

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