بالفيديو.. الجبير: المملكة ضمن أقوى 20 اقتصاد في العالم

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إن مجموعة العشرين ستستمر لمعالجة التحديات قبل ظهورها، مضيفا:" لدينا تحديات كبيرة مثل الذكاء الاصطناعي وتوفير الوظائف ". قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إن مجموعة العشرين ستستمر لمعالجة التحديات قبل ظهورها، مضيفا:" لدينا تحديات كبيرة مثل الذكاء الاصطناعي وتوفير الوظائف ". وأبان " الجبير ":" المملكة ضمن أقوى 20 اقتصاد في العالم، ونعمل من خلال رؤية المملكة 2030 على تحسين معيشة المواطنين ". وأضاف " الجبير " أن المملكة تحركت بسرعة لتأسيس مجموعات العمل الحكومية لإنقاذ الأرواح، لافتا إلى أن الاقتصاد السعودي من أقوى اقتصادات العالم. وأوضح " الجبير " أن المملكة أنجزت الكثير بشأن تمكين المرأة والشباب، مردفا:" ‎المملكة تعمل بشفافية في مواجهة ‎كورونا ونقدر الجهود الإماراتية في مواجهة الجائحة ". وتابع:" ‎المملكة ترحب بالعالم من خلال رئاسة ‎مجموعة العشرين "، مبينا أن قمة العشرين ستركز على جملة من التحديات التي تواجه العالم.

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