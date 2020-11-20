شكرا لمتابعة خبر عن الربيعة: المملكة بذلت جهوداً في الحد من تداعيات فيروس كورونا عالمياً "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن المملكة بذلت جهودا في الحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد عالميا.

وأكد الربيعة أن المملكة شاركت في أول مارس الماضي في اجتماعات مع المنظمات الدولية لسد الفجوة التي أحدثتها الجائحة وتعاونت مع كافة الجهود الدولية.

وأضاف وزير الصحة أن المملكة قامت بضخ نصف مليار دولار لدعم جهود البحث عن لقاح كورونا، كما قدمت خدمات التشخيص بطريقة فاعلة للجميع.

وأشار الربيعة إلى أن المملكة قدمت الخدمات المجانية والمساعدات الطبية لكافة المصابين الذين يعانون من فيروس كورونا ، بالإضافة إلى توفير عدة تطبيقات التي من شأنها تقديم الخدمات لكافة المواطنين والمقيمين .