شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة العالمية" : مجموعة العشرين قادرة على وضع التشريعات الصحية لكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وكالات (صدى):أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة على أهمية دور مجموعة العشرين في وضع تشريعات صحية .
وقالت " الصحة العالمية " أن العالم لا زال يعاني من تبعات جائحة كورونا ، وأن مجموعة العشرين قادرة على وضع التشريعات الصحية ، وفقاً للإخبارية .
وتستضيف المملكة قمة افتراضية لمجموعة العشرين عبر تقنية الفيديو غداً السبت وتستمر لمدة يومين .
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة العالمية" : مجموعة العشرين قادرة على وضع التشريعات الصحية لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.