شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة العالمية" : مجموعة العشرين قادرة على وضع التشريعات الصحية لكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وكالات (صدى):

أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة على أهمية دور مجموعة العشرين في وضع تشريعات صحية .

وقالت " الصحة العالمية " أن العالم لا زال يعاني من تبعات جائحة كورونا ، وأن مجموعة العشرين قادرة على وضع التشريعات الصحية ، وفقاً للإخبارية .

وتستضيف المملكة قمة افتراضية لمجموعة العشرين عبر تقنية الفيديو غداً السبت وتستمر لمدة يومين .