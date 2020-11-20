شكرا لمتابعة خبر عن إصابة 286 حالة جديدة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة إصابة 286 حالة جديدة بكورونا ، و448 حالة تعافي جديدة ، فيما توفي 16 شخص – يرحمهم الله - . أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة إصابة 286 حالة جديدة بكورونا ، و448 حالة تعافي جديدة ، فيما توفي 16 شخص – يرحمهم الله - . وسجلت الرياض أعلى الحالات بواقع 76 إصابة تلتها حائل بواقع 30 حالة ثم المدينة المنورة بواقع 28 حالة ، وجاءت باقي المدن وفقاً للتقرير التالي . وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد أعلن اليوم تخصيص نصف مليار دولار لدعم جهود البحث عن لقاح كورونا ، مع اقتراب طرحه .

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