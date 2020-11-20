شكرا لمتابعة خبر عن تركي الحمد ينفى تعمده الإساءة لـ "صحيح البخاري" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):نفى الكاتب تركي الحمد ما تردد بشأن تعمده الإساءة للإمام البخاري.
وكان "الحمد" قد غرد قبل عدة أيام على حسابه بموقع "تويتر" منتقداً فيها صحيح البخاري.
وقرر الكاتب حسم ما تردد بشأنه وحذف تغريداته عن "البخاري"، مؤكداً أنه لم يسئ إلى البخاري لأنه أحد أعلام الإسلام، مؤكداً أن جهود البخاري لا يرقى إليها الشك والقدح.
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