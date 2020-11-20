شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة في تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): شهد شرق محافظة الوجة التابعة لمنطقة تبوك أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية. شهد شرق محافظة الوجة التابعة لمنطقة تبوك أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية. ووثق مقطع فيديو الأمطار التى تهطل على عدداً من الإبل خلال تواجدها بالمحافظة. يذكر أن الهيئة نبهت بهطول أمطار على الوجه، وستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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