شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة: تخصيص نصف مليار دولار لدعم البحث عن لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة تخصيص نصف مليار دولار لدعم جهود البحث عن لقاح كورونا . كشف الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة تخصيص نصف مليار دولار لدعم جهود البحث عن لقاح كورونا . وأكد " الربيعة " أن المملكة استطاعت تخطي التداعيات الإقتصادية ، وفقاً لـ " عكاظ " . وكان الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد الربيعة، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال قد أكد أن المملكة ستكون من أوائل الدول التي تحصل على لقاح كورونا . اقرأ ايضا:

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