شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: المملكة وضعت على رأس أولوياتها حماية الأرواح والاقتصاد من تبعات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الخارجية، فيصل بن فرحان، أن المملكة برئاستها لدول لمجموعة العشرين لهذا العام واجهت التحديات التي فرضتها جائحة كورونا بعزيمة وإصرار واقتدار.

وأضاف أن المملكة أعدت برنامجا شاملا وطموحا ركز على 3 محاور رئيسية، وهي تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة.

وأكد أن المملكة وضعت على رأس أولوياتها حماية الأرواح والاقتصاد من تبعات جائحة كورونا، وأولت اهتماما خاصا بمناقشة السياسات المتعلقة بالأفراد بمختلف اهتماماتهم والمجالات التي تمس حياتهم.