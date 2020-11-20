شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الزعاق" يكشف موعد انتهاء موسم الزراعة الشتوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الجمعة موعد انتهاء موسم الزراعة الشتوية .

وأكد " الزعاق " في فيديو له على موقع " تويتر " أنه بقى على موسم الزراعة الشتوية بوجه عام أسبوعين تقريباً وتنتهي .

وأضاف أن الوقت مازال مناسباً للبذر وغرس النخيل والشتلات ومع دخول المربعانية (الثالث من ديسمبر) تبدأ تتقلص الزراعة مع مرور الأيام .