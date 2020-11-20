شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أسراب الجراد تغزو القصيم وشمال الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شهدت منطقتا القصيم والرياض أمس الخميس هجوم أسراب كبيرة من الجراد في محافظات متفرقة . شهدت منطقتا القصيم والرياض أمس الخميس هجوم أسراب كبيرة من الجراد في محافظات متفرقة . وأظهرت فيديوهات أسراب الجراد التي اجتاحت القصيم والزلفى والوشم وسدير ومحافظات شمال الرياض . ودفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة بسيارات الرش للقضاء على الجراد وحملات مكثفة لمكافحته . وكانت الوزارة قد حذرت من تناول الجراد وبيعه أو لمسه ، أو خروج الحيوانات من الحظائر . اقرأ ايضا :

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