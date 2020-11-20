شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط 30 طن حطب محلي معد للبيع في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي اليوم الجمعة من ضبط 30 طنا من الحطب المحلي المعد للبيع في مستودع يديره 5 مقيمين بشرق الرياض. ونشرت قوات الامن البيئي صور تكشف جانب من جهود عمليات الرقابة التي تعدف إلى حماية البيئة من التلوث وحماية الثروات الطبيعية .

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