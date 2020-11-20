شكرا لمتابعة خبر عن تحديد مواعيد اختبارات إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب مواعيد الاختبار التربوي العام، والاختبار التخصصي اللازم لإصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.

وأوضحت أن نظام إصدار الرخصة سيدشن في أول ديسمبر المقبل، وسيفتح الموقع لتسجيل المعلمين والمعلمات الذين اجتازوا اختبار الكفايات في 6 ديسمبر المقبل.

وأشارت إلى أن المعلمين والمعلمات الذين لم يسبق لهم التسجيل، أو دخول اختبارات الكفايات فسيفتح لهم مجال التسجيل في اختبار الرخصة في 15 ديسمبر المقبل

وحددت الفترة من 23 إلى 30 يناير المقبل موعداً للاختبار التخصصي، في حين ستبدأ الفترة الثانية للاختبار التربوي العام من 20 إلى 26 مارس المقبل، وستعلن النتائج وإصدار الرخصة في 30 مايو من العام المقبل.