شكرا لمتابعة خبر عن تحديد مواعيد اختبارات إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب مواعيد الاختبار التربوي العام، والاختبار التخصصي اللازم لإصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.
وأوضحت أن نظام إصدار الرخصة سيدشن في أول ديسمبر المقبل، وسيفتح الموقع لتسجيل المعلمين والمعلمات الذين اجتازوا اختبار الكفايات في 6 ديسمبر المقبل.
وأشارت إلى أن المعلمين والمعلمات الذين لم يسبق لهم التسجيل، أو دخول اختبارات الكفايات فسيفتح لهم مجال التسجيل في اختبار الرخصة في 15 ديسمبر المقبل
وحددت الفترة من 23 إلى 30 يناير المقبل موعداً للاختبار التخصصي، في حين ستبدأ الفترة الثانية للاختبار التربوي العام من 20 إلى 26 مارس المقبل، وستعلن النتائج وإصدار الرخصة في 30 مايو من العام المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر تحديد مواعيد اختبارات إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.