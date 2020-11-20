شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يوضح مدى تأثر الدعم بإضافة مولود جديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح برنامج حساب المواطن اليوم الجمعة موقف المستفيد من الدعم حال إضافة مولود جديد . أوضح برنامج حساب المواطن اليوم الجمعة موقف المستفيد من الدعم حال إضافة مولود جديد . وأكد البرنامج أن الدعم لا يتأثر بإضافة المولود ، طالما انطبقت عليه شروط الأهلية والإستحقاق . وأشار أنه في حال تمت إضافة تابع بعد 10 نوفمبر ستتم دراسة حالة أهليته وإبلاغه بإستيفاء شروط الأهلية .

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