بالأرقام.. الصحة توضح خريطة الإصابات الجديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 76 إصابة جديدة؛ تلتها حائل بـ30 حالة، ثم المدينة المنورة 28 حالة، فالدمام 15 حالة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت الطائف في المرتبة التالية بـ11حالة، ثم جدة 11، وبريدة 7، وكل من (عنيزة ومكة المكرمة ويدمة) 6 إصابات جديدة، ثم مدن (العقيق والقنفذة وتبوك) 5حالات، وكل من (ينبع وخميس مشيط وجازان) 4 حالات.

وسجلت كل من (أبها وقرية العليا وعرعر) 3 إصابات جديدة، تلتها مدن (المبرز والهفوف وخيبر ومهد الذهب ورياض الخبراء والقريات وبيشة والغزالة ونجران والمجمعة وتمير ووادي الدواسر وتيماء)، بواقع حالتي إصابة في كل منها.

وأخيرًا جاءت كل من (العيون والباحة وبدر والأسياح والمذنب والحرجة والنماص وبللسمر والبخر والنعيرية والقطيف وبقيق والظهران وراس تنورة وحفر الباطن وأضم والكامل وشرورة وعفيف والدلم والمزاحمية والزلفي وضرماء وحوطة بني تميم ورفائع الجمش وشقراء وضباء وحقل) بواقع حالة إصابة واحدة في كل منها.

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