الرياض في المقدمة بـ76 حالة تلتها حائل والمدينة المنورة والدمام
تصدرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 76 إصابة جديدة؛ تلتها حائل بـ30 حالة، ثم المدينة المنورة 28 حالة، فالدمام 15 حالة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.
وجاءت الطائف في المرتبة التالية بـ11حالة، ثم جدة 11، وبريدة 7، وكل من (عنيزة ومكة المكرمة ويدمة) 6 إصابات جديدة، ثم مدن (العقيق والقنفذة وتبوك) 5حالات، وكل من (ينبع وخميس مشيط وجازان) 4 حالات.
وسجلت كل من (أبها وقرية العليا وعرعر) 3 إصابات جديدة، تلتها مدن (المبرز والهفوف وخيبر ومهد الذهب ورياض الخبراء والقريات وبيشة والغزالة ونجران والمجمعة وتمير ووادي الدواسر وتيماء)، بواقع حالتي إصابة في كل منها.
وأخيرًا جاءت كل من (العيون والباحة وبدر والأسياح والمذنب والحرجة والنماص وبللسمر والبخر والنعيرية والقطيف وبقيق والظهران وراس تنورة وحفر الباطن وأضم والكامل وشرورة وعفيف والدلم والمزاحمية والزلفي وضرماء وحوطة بني تميم ورفائع الجمش وشقراء وضباء وحقل) بواقع حالة إصابة واحدة في كل منها.
اقرأ أيضًا:
في المدن والمحافظات.. وزارة الصحة تكشف حصيلة الشفاء الجديدة من كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام.. الصحة توضح خريطة الإصابات الجديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.