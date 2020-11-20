يُقام من 26 نوفمبر حتى 1 ديسمبر
أعلن الاتحاد السعودي للهجن، أنه سيتم استبعاد المطايا التي لم يُحضِرها أصحابها حسب الوقت والموعد المحدد، من أشواط الرموز.
وذكر الاتحاد، عبر تويتر، أن لجنة التشبيه والتسنين في سباق رماح للهجن، تطالب الملاك الراغبين في المشاركة في أشواط الرموز (مفتوح – عام) بإحضار مطاياهم حسب الموقع والوقت المحدد.
وأشارت إلى أنه سيتم استبعاد المطايا التي لم تخضع لهذا الإجراء من أشواط الرموز.
يُذكَر أن سباق رماح للهجن يقام في ميدان رماح بعدد 114 شوطًا خلال الفترة من 26 نوفمبر الحالي حتى 1 ديسمبر القادم.
وللاطلاع على تحديث المسافات للأشواط وتفاصيل البرنامج يرجى زيارة الرابط التالي اضغط هنا.
اقرأ أيضًا:
الاتحاد السعودي للهجن يُطلق مسابقة «رماح للمعلقين»
كانت هذه تفاصيل خبر تنويه من «اتحاد الهجن» لأصحاب المطايا المشاركة في سباق رماح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.