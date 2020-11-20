تنويه من «اتحاد الهجن» لأصحاب المطايا المشاركة في سباق رماح

أعلن الاتحاد السعودي للهجن، أنه سيتم استبعاد المطايا التي لم يُحضِرها أصحابها حسب الوقت والموعد المحدد، من أشواط الرموز.

وذكر الاتحاد، عبر تويتر، أن لجنة التشبيه والتسنين في سباق رماح للهجن، تطالب الملاك الراغبين في المشاركة في أشواط الرموز (مفتوح – عام) بإحضار مطاياهم حسب الموقع والوقت المحدد.

وأشارت إلى أنه سيتم استبعاد المطايا التي لم تخضع لهذا الإجراء من أشواط الرموز.

يُذكَر أن سباق رماح للهجن يقام في ميدان رماح بعدد 114 شوطًا خلال الفترة من 26 نوفمبر الحالي حتى 1 ديسمبر القادم.

وللاطلاع على تحديث المسافات للأشواط وتفاصيل البرنامج يرجى زيارة الرابط التالي اضغط هنا.

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