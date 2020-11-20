أسراب الجراد.. وزارة البيئة تحذر.. و6 مناطق سعودية تستعد لمكافحته

في طريقها من إفريقيا إلى سواحل المملكة
وجهت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تحذيرًا بخصوص انتقال أسراب الجراد من سواحل إفريقيا الشرقية إلى سواحل المملكة، مشيرةً إلى 6 مناطق تستعد لمكافحته.
وقال الحساب الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر موقع «تويتر»: «تحذر الوزارة من انتقال الأسراب من سواحل إفريقيا الشرقية نحو سواحل المملكة ما بين رابغ وأملج لمدة 3 أيام».
وأضافت: «تعمل مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والقصيم وحائل والجوف بكامل جاهزيتها لمكافحة أسراب الجراد».
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