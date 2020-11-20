قمة العشرين.. «قرقاش» يجدِّد التذكير بدور السعودية المركزي في المنطقة

أكد تعزيز المملكة للمصالح الخليجية والعربية والإسلامية

أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، أنور قرقاش، أن قمة دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة تؤكد الدور المركزي للرياض في المنطقة. وأضاف قرقاش، عبر تويتر، أن الرياض موقع طالما ارتبط بالاستقرار والازدهار والحرص على المصالح الخليجية والعربية والإسلامية. وتابع قائلا: «ومن الإمارات كل التمنيات المخلصة لنجاح قمة الرياض لأجل العالم والإنسانية». اقرأ أيضا: مناقشة المشهد الاقتصادي العالمي ومخاطر تراجعه تتصدر اجتماع وزراء مالية «العشرين».. غدًا

أهم الملفات على طاولة قادة قمة مجموعة العشرين برئاسة السعودية



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