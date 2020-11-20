طريقة إصدار رخصة المعلمين على رأس العمل بالمدارس الحكومية والأهلية

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الجمعة، كيفية إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات الموجودين على رأس العمل، سواء في المدارس الحكومية أو الأهلية.

وذكرت الهيئة (في بيان)، أنه سيتم إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات الذين هم على رأس العمل والحاصلين على اختبار كفايات المعلمين، والمعلمات العام والتخصصي في حال تحقيق درجات الاجتياز المقرة، وذلك كالتالي:

ـ رخصة معلم ممارس من 50 إلى 69 درجة.

ـ رخصة معلم متقدم من 70 إلى 79 درجة.

ـ رخصة معلم خبير من 80 درجة فأعلى في كلا الاختبارين (العام والتخصصي).

وأوضحت الهيئة أنه سيتم احتساب المدة الزمنية المحددة في لائحة الوظائف التعليمية للحصول على رتبة معلم متقدم أو رتبة معلم خبير حسب المؤهل العلمي.

وفي حال عدم تحقيق الدرجة المحددة لأي رخصة في أي من الاختبارين، ستمنح الرخصة للمستوى الأقل في نطاق الدرجة الأقل لأي من الاختبارين، حتى وإن كانت سنوات الخبرة في مستوى الرخصة الأعلى، وفق الضوابط الخاصة بمنح الرخصة.

وأضافت الهيئة أنه يستثنى من شرط المدة لرخصة معلم متقدم، من يمارسون الإشراف التربوي أو الحاصلون على الماجستير والدكتوراه من شاغلي المستويات السادس، أو الخامس، أو الرابع قبل تاريخ 19ربيع الآخر 1441هـ، كما ورد في تعديلات لائحة الوظائف التعليمية.

وفيما يخص معلمي ومعلمات قطاع التعليم الأهلي؛ أوضحت هيئة تقويم التعليم، أنه يتطلب من المعلمين والمعلمات الحصول على رخصة معلم ممارس كحد أدنى لمزاولة مهنة التعليم، حسب الضوابط المعتمدة للحصول على الرخصة المهنية في مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ تطبيق الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات.

يُذكر أنه ستصدر رخصة معلم ممارس لكل من حصل على 50 درجة فأعلى في اختبار الكفايات للمعلمين والمعلمات بقسميه (العام والتخصصي) من المتقدمين أو المرشحين الجدد للوظائف التعليمية وحسب الضوابط والإجراءات المعتمدة في الهيئة.

وتعد الرخصة المهنية جزءا من منظومة متكاملة متعلقة بتطوير الوظائف التعليمية والمهنية، وتشجيع المعلمين والمعلمات على التطوير والتحسين المستمر.

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