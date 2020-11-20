«المرور» يعيد التذكير بمقعد الأطفال في المركبات: عدم وجوده «مخالفة»

أكد المرور السعودي ضرورة وجود مقعد مخصص للأطفال في المركبات؛ وذلك تزامنًا مع يوم الطفل العالمي ومبادرة «الكرسي أولًا».

وذكر المرور، عبر تويتر، أنه تعزيزًا لعوامل السلامة داخل المركبات، نصَّت المادة 57 من نظام المرور على وجوب استخدام أحزمة الأمان والمقاعد المخصصة للأطفال أثناء السير على الطرق.

وأشار المرور إلى أن عدم استخدام المقاعد المخصصة للأطفال أثناء السير على الطرق، يعد مخالفة مرورية.

يذكر أن وزارة الحرس الوطني، وتحت رعاية وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، أطلقت اليوم الجمعة الحملة التوعوية لسلامة الأطفال داخل المركبات تحت شعار «الكرسي أولًا».

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