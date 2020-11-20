هيئة حقوق الإنسان: لا إجراء إداريًا يمنع قبول الأطفال بالمدارس

أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أربعة حقوق للطفل خاصة بالتعليم، مشيرة إلى أن الطفل له الحق في التعليم، ولا يجوز عدم قبول الطفل أو إلحاقه بالمدارس لأي سبب، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للطفل.

وأشارت هيئة حقوق الإنسان، عبر تويتر، إلى أنه من حقوق الطفل في التعليم ما يلي:

أولًا: لكل طفل الحق في التعليم، وعلى الجهات المختصة اتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل ذلك، ولا يجوز أن يحول أي إجراء إداري دون قبول الطفل أو إلحاقه بالمدارس، وينبغي السعي لمنع التسرب المبكر للأطفال من المدارس، والعمل على تشجيع الحضور المنتظم لها.

ثانيًا: يلتزم والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامهما بإلحاق الطفل بالمدرسة، ولا يجوز لأي منهم التسبب في انقطاعه عن التعليم، وتعمل إدارة المدرسة الملتحق بها الطفل بالاستفسار عن أسباب انقطاعه، وترفع عن ذلك إن لزم الأمر للجهات المختصة.

ثالثًا: تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية والتربوية بعدم اللجوء للعقوبات التأديبية أو السلوكية التي تطبق على الطفل ويكون من شأنها منعه أو حرمانه من التعليم أو التسبب في انقطاعه عنه.

رابعًا: تلتزم المدارس والمؤسسات التربوية والتعليمية ودور وبيوت الرعاية والإيواء العاملة في مجال الطفولة، بوضع السياسات الكفيلة بحماية الأطفال داخل أماكن وجودهم بها من أي إساءة عمدية أو ممارسة ضارة غير عمدية، وأن تضع الإجراءات الرقابية لمنع وقوع أي أذى للطفل أو ممارسة غير مشروعة.

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