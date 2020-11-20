«تركي الحمد» يفسر أزمة الإمام البخاري: بعض تغريداتي فُهمت خطأ

بعد سيل من الانتقادات
أكد الكاتب تركي الحمد، أن الإمام البخاري –رحمه الله عليه– علَم من أعلام الإسلام، مشيرًا إلى أن بعض تغريداته السابقة تم فهمها بشكل مغلوط.
وقال الحمد، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «في تغريدة سابقة، ظن البعض أنني أسيء لعلم من أعلام الإسلام، وهو الإمام البخاري –رحمه الله– وهذا فهم غير صحيح. فقد ننتقد شيئًا في تراثنا بصفة عامة، ولكن مكانة البخاري وجهوده، وتاريخه، وإنجازاته، أمور لا يرقى إليها الشك أو القدح. فرحم الله البخاري، وجزاه خير الجزاء على جهده في خدمة الإسلام».
وكان الحمد قد تعرض لسيل من الانتقادات في الآونة الأخيرة، بعد أن تحدث عن الإمام البخاري بشكل غير مُرْضٍ؛ حيث علق عضو هيئة كبار العلماء السعودية عبدالله المطلق، قائلًا: «الإمام البخاري جبل شامخ في خدمة السُّنة، أجمعت الأمة الإسلامية على إمامته وعدالته وحفظه وإتقانه وفقهه، وعلى مكانة كتابه حتى اتَّفقوا على أنَّه أصح كتابٍ بعد القرآن. قال إمام الأئمة ابن خزيمة: (ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بالحديث ولا أحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري)».
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