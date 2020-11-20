«الحربي» يتوقَّع خريطة أمطار الجمعة والسبت.. وذروة منخفض البحر الأحمر

تحدث عن تأثر سواحل مكة والمدينة
توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، خريطة الحالة الجوية وهطول الأمطار اليوم الجمعة وغدًا السبت، مشيرًا إلى أن منخفض البحر الأحمر سيكون في أوج نشاطه اليوم وغدًا.
وقال الحربي، عبر حسابه على تويتر، إن الأمطار ستشمل ساحل المدينة المنورة من شمال مستورة حتى أملج، وسواحل مكة المكرمة أفضلها كلما اتجهنا شمالًا من جدة، ولا يستبعد توسعها جنوبًا.
وأضاف أن الأمطار تمتد شرقًا نحو مرتفعات المدينة المنورة والعلا، وشمال مكة المكرمة، وصولًا إلى منطقتي حائل والحدود الشمالية وشمال منطقة القصيم.
وكان الحربي ذكر- في وقت سابق- أن منخفض البحر الأحمر سيكون في أوج نشاطه يومي الجمعة والسبت، ودلائل ذلك حركية الرياح الجنوبية الرطبة والمتقدمة من جنوب البحر الأحمر وحتى شماله الغربي، موضحًا أن هناك تقدمًا جبهيًا باردًا متوقعًا أن يصطدم بهذا التمدد الرطب في نطاق شمال ينبع، وكلما اتجهنا جنوبًا.
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كانت هذه تفاصيل خبر «الحربي» يتوقَّع خريطة أمطار الجمعة والسبت.. وذروة منخفض البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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